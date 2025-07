versalis e acea ambiente insieme nella gestione dei rifiuti per promuovere il riciclo avanzato delle plastiche

Versalis, societĂ chimica di Eni, e Acea Ambiente, societĂ di Acea attiva nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e nella valorizzazione energetica, hanno firmato un Memorandum of Understanding che sancisce l’avvio di una collaborazione con l’obiettivo di promuovere l’economia circolare, sviluppando iniziative congiunte per la valorizzazione delle plastiche post-consumo e post-industriali attraverso diverse tecnologie di riciclo. Le due societĂ lavoreranno insieme per analizzare e selezionare i flussi di rifiuti provenienti dagli impianti Acea Ambiente, al fine di valutarne l’idoneitĂ ai processi di riciclo di Versalis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

