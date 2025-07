Veronique Rabiot svela un retroscena su suo figlio Adrien | Aveva altre offerte ma lui voleva andare al Marsiglia La scelta mi ha sorpreso ma… La rivelazione sull’ex Juve

Veronique Rabiot, madre di Adrien Rabiot, ha parlato di un retroscena precedente al suo approdo al Marsiglia: ecco la rivelazione. Veronique Rabiot, madre e agente di Adrien Rabiot, ha raccontato in un’intervista a L’Equipe un retroscena che riguarda l’ex centrocampista della Juve. La scelta di approdare al Marsiglia è stata una sorta di shock per la madre, che ha ripercorso quella scelta con queste parole. PRIORITĂ€ A RABIOT  – « Non me l’aspettavo. Leggo cose in cui non mi riconosco affatto. Non ho intenzione di giustificarmi. Se rispondo, parlerò male della gente, e non voglio farlo. Non siamo nĂ© vendicativi nĂ© arrabbiati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

