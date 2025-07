Verceia in arrivo una nuova fermata autobus sulla Statale 36 in direzione Colico

Un importante passo avanti per la mobilitĂ e la sicurezza del territorio: è stato infatti finanziato con 160.000 euro da Regione Lombardia il progetto per la realizzazione di una nuova fermata dell’autobus sulla Stalale 36 in direzione Colico. A darne notizia con soddisfazione è il sindaco di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

