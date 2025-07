Venti persone alla scuola estiva Paesaggio modernità e memoria

Grande successo del summer school Paesaggio Modernità e Memoria che si è concluso sabato scorso. Iniziativa promossa nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne La Montagna del Latte, che ha visto la partecipazione di una ventina di persone tra studenti universitari, professionisti, insegnanti e amministratori dell'area interna Appennino Reggiano. La scuola si è svolta, come di consueto, tra i territori di Castelnovo Monti e Villa Minozzo, nell'arco di quattro intense giornate di lavoro, confronto e scoperta. L'apertura dei lavori, tenutasi al suggestivo Eremo di Bismantova, ha visto gli interventi istituzionali di Emanuele Ferrari, presidente dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e sindaco referente per le "aree interne", Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, Albertina Soliani, presidente dell'Istituto Alcide Cervi.

Ieri a Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), nell'ambito della Summer School "Paesaggio, Modernità, Memoria", è stato presentato il volume di Virginia Monica, edito dall'Istituto Alcide Cervi

