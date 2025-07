CASTIRAGA VIDARDO (Lodi) – “Prego di provvedere a prelevare le salme dall’abitazione, in modo che amici e parenti stretti possano darci l’ultimo saluto”. È l’inizio della mail che il novantenne Sanzio Negri ha inviato alle pompe funebri intorno alle 9.30 di sabato prima di compiere il tragico gesto che, da quanto emerso finora, avrebbe provocato la morte della moglie Luisa Trabucchi, 80 anni, da tempo malata e costretta su una sedia a rotelle. Negri avrebbe poi tentato invano il suicidio. Elemento riscontrabile dalla stessa mail scritta dall’anziano, ora in stato di fermo: il novantenne avrebbe appunto parlato di salme, al plurale, esprimendo chiaramente le proprie volontà: “Chiediamo che non si faccia nessuna cerimonia funebre e che non vengano affissi annunci sui cartelloni pubblici”, lasciando tuttavia la possibilità che almeno la moglie potesse ricevere la benedizione da parte del parroco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Venite in casa, ci troverete morti”: il messaggio di Sanzio Negri prima di uccidere la moglie