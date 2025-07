Venerdì Piacentini c' è la soddisfazione degli esercenti | Aggiungere date alla prossima edizione

Nel bilancio economico dei Venerdì Piacentini 2025 - da pochi giorni conclusi dopo i cinque appuntamenti tra giugno e luglio - un dato emerge con forza: il festival - sottolinea l'organizzazione - si conferma «la principale leva economica per il centro storico di Piacenza».I diretti protagonisti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

