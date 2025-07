Vecchie glorie in campo per gli amici scomparsi

Per gli appassionati della storia del basket reggiano, si è ripetuta anche quest'anno sul nostro Appennino l'amichevole tra i veterani della palla a spicchi. Puntuale come un compleanno, anche in questo luglio dal meteo ballerino, si sono ritrovati a Febbio, per una partita celebrativa in memoria degli amici scomparsi e della gloria passata tanti atleti: Claudio Tedeschi (Teddy), Gianfranco Bigi (ex Angela Davis), Gianni Codeluppi (Fosforo), GianEnea Barilli (Dandy), Alfeo Garavaldi, Carlo Faietti (Mano Torrida), Marco Ruini, Giuseppe Artioli, Ermanno Rondini (Presidente Lilt), Corrado Boiardi (Il Doc), Beppe Villa (Il Vate), Giovanni Bondavalli (Bondino), Orazio Rustichelli, Mauro Bondavalli (Bondone), i fratelli Artioli (Apollone e Apollino), Paolo Berni (Tigol), Giancarlo Rabitti (La Pita), Giulio Pantaleoni (arbitro e sollevatore della palla a due), Sergio Calzari, Claudio Panisi (Panna), Stefano Benedetti (Steve o Biffina), Fausto Masoni, Lucio Artoni, Adolfo Longagnani, Maurizio Iemmi, Paolo Guerrieri.

