Concerti e mostre per dare nuova vita alla Vecchia Pescheria, sostenendo il commercio e la vivibilitĂ del centro storico. Con Onda Indie Social Fest, prende il via una rassegna di spettacoli inserita nel calendario della Rimini Shopping Night, con l’obiettivo di riportare vitalitĂ in uno dei luoghi piĂą iconici della cittĂ . Domani sera la data zero inaugura il festival con la mostra fotografica Dangerous Mind di Andrea Shinigami, dalle 19.30 a El Cantinero. A seguire, la musica dal vivo con Diego Casadei, e gran finale con le voci di Alice Caronna e Lorenzo Lepore. L’iniziativa, ideata e curata da Risuona Rimini, con il contributo di RivieraBanca e la collaborazione delle attivitĂ commerciali della zona, nasce dalla sinergia tra realtĂ culturali, artistiche e di volontariato del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vecchia Pescheria rinasce. Mostre, musica e eventi