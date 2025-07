Vecchi Inter U23 le prime impressioni | Progetto stimolante L’obiettivo? Portare giocatori in Prima Squadra

Vecchi Inter U23, il tecnico ha parlato della nuova avventura: tra orgoglio, obiettivi e il sogno di lanciare nuovi talenti in prima squadra. Stefano Vecchi, nuovo allenatore dell ' Inter Under 23, ha raccontato le sue prime sensazioni ai microfoni di Sky Sport, esprimendo entusiasmo e grande senso di appartenenza per il progetto nerazzurro. Dopo aver guidato per anni il settore giovanile dell'Inter e aver anche ricoperto il ruolo di traghettatore della Prima Squadra in due diverse occasioni, Vecchi è ora pronto a guidare la formazione che debutterà in Serie C nella stagione 2025-26. «È una bella avventura, soprattutto stimolante», ha dichiarato l'allenatore, definendo la chiamata dell'Inter la sua prima scelta in caso di Lega Pro.

Nasce l'Inter Under 23, è ufficiale: Vecchi è l'allenatore; Serie C, Inter U23: si presenta mister Vecchi Dobbiamo fare un percorso importante. Domenica prima amichevole, ufficializzato lo stadio di casa; Inter sbarca anche in serie C con l'Under 23. In panchina Vecchi: "Servono passione e umiltà ".

Inter U23, Vecchi si presenta: "Da parte della proprietà sento il grande impegno di fare un percorso importante"