Valutazione dirigenti scolastici | già online la piattaforma

È online la piattaforma per la valutazione dei dirigenti scolastici, come previsto dal DM n. 472025. I presidi possono ora accedere per verificare i risultati e caricare le evidenze a supporto del proprio operato, in un sistema pensato per essere più equo e aderente alla realtà delle singole scuole. Le funzionalità della piattaforma per la . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it