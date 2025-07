Valutazione alunni e disciplina | voti in decimi obbligatori e attività di cittadinanza solidale per chi viene sospeso oltre due giorni dalle lezioni Verso l’ok definitivo ai DPR

Il Pre-Consiglio dei Ministri in programma alle 19:00 di oggi, martedì 29 luglio, esaminerà definitivamente due schemi di Decreto del Presidente della Repubblica che modificheranno in modo sostanziale l'assetto normativo in materia di valutazione e comportamento degli studenti.

