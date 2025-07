Valigetta con finto esplosivo la intercetta il cane poliziotto La simulazione al centro estivo davanti ai bambini

ANCONA – Il cane che è in grado di fiutare l'esplosivo dentro ai bagagli e tante curiositĂ legate alla professione dei poliziotti. Giornata educativa quella di oggi ai centri estivi comunali delle scuole Rodari e Primavera con 200 bambini che hanno potuto assistere all'esibizione della squadra. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: esplosivo - cane - bambini - valigetta

Valigetta con finto esplosivo, la intercetta il cane poliziotto. La simulazione al centro estivo davanti ai bambini.

