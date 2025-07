Valerio Berruti all' inferno!

Rischiare l’inferno per violare il sesto comandamento lo capisco, per il quarto no. Che gusto c’è a tradire la lingua dei padri? Eppure sono molti gli artisti italiani che si candidano per un posto nel girone degli anglofoni nemici della patria. Valerio Berruti è uno di questi e uno dei piĂą colpevoli, lo attendono fiamme e forconi perchĂ© la sua mostra non solo si intitola “More than kids” ma è pure piazzata a Palazzo Reale, Piazza Duomo, Milano. Dunque visibile al massimo, deleteria al massimo. L’anglofonia non è l’unico conformismo dell’artista: Berruti è un collezionista di banalitĂ . Il Sole 24 Ore scrive: “Valerio Berruti: i suoi bambini incantano Milano”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Valerio Berruti all'inferno!

