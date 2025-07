Vaiolo delle scimmie Giornata di test e vaccini

L’uomo ricoverato nei giorni scorsi col vaiolo delle scimmie resta al momento in ospedale: le sue condizioni sono stabili, non gravi, ma la sua permanenza nel nosocomio è legata al rischio contagio. A essere infettive sono le eruzioni cutanee sul corpo, sintomo tipico della malattia: possono volerci fino a 23 settimane prima che spariscano, e a quel punto non ci sarà più pericolo. Il paziente è in salute e ha contratto la malattia sul territorio, non risulta che l’abbia però trasmessa alle persone a lui vicine. Nel frattempo il Centro antidiscriminazioni lgbti+ di Ravenna promuove una giornata di test gratuiti per le persone che ne hanno diritto, in base al piano regionale sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vaiolo delle scimmie. Giornata di test e vaccini

Vaiolo delle scimmie, un paziente ricoverato a Ravenna - Ravenna, 25 luglio 2025 – Se ne è accorto da lì: da quelle strane eruzioni sulla pelle. È andato al Pronto soccorso e la diagnosi, dopo i test specifici sul materiale all’interno delle vescicole, è arrivata chiara: vaiolo delle scimmie.

Febbre e pustole. Aveva il vaiolo delle scimmie - MERATE (Lecco) Febbre, mal di testa, linfonodi ingrossati, ma soprattutto piccole vesciche, pustole e crosticine su tutto il corpo.

Rientra da un viaggio alle Bahamas con febbre e pustole: scoperto caso di vaiolo delle scimmie - Un uomo di quarant'anni, appena rientrato da un viaggio alle Bahamas, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate (Lecco) con febbre, mal di testa e pustole: è positivo al vaiolo delle scimmie.

