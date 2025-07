Vade retro Ricci | spunta il giustizialismo grillino contro il candidato del Pd nelle Marche Si prepara una fronda anti Conte…

Si risveglia l’anima giustizialista nel M5S e sono spine nel fianco per Giuseppe Conte e per l’alleanza col Pd nelle Marche. C’è chi non esiterebbe a far saltare l’intesa e mollare Matteo Ricci, il candidato del centrosinistra raggiunto da avviso di garanzia. Si tratta del deputato del Movimento 5 stelle Dario Carotenuto. In un colloquio con il Foglio fa intendere che la pausa di riflessione che si sta prendendo Conte prima di decidere sulla partita Marche lo vede molto ma molto perplesso, Per non dire contrariato. Il tintinnar di manette è un po’ il richiamo della foresta per la vecchia anima grillina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vade retro Ricci: spunta il giustizialismo grillino contro il candidato del Pd nelle Marche. Si prepara una fronda anti Conte…

