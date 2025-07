Uscita di Chicago Fire PD e Med su NBC nell’autunno 2025

Le produzioni televisive del franchise One Chicago stanno per tornare con una nuova stagione autunnale, confermando il rinnovamento di tutte e tre le serie principali. La ripresa delle trasmissioni è prevista per l’inizio di ottobre 2025, portando avanti un universo condiviso che si estende attraverso i successi di Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med. Questo ritorno segna un momento importante per gli appassionati, poiché le nuove puntate promettono di approfondire trame irrisolte e sviluppare ulteriormente i personaggi più amati. date di debutto autunnali per le serie dell’universo One Chicago. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

