Usa | Cnn morto uomo che ha sparato a New York

Milano, 29 lug. (LaPresse) – Secondo la Cnn, sarebbe morto l’uomo armato ritenuto responsabile di aver sparato a un agente del Dipartimento di Polizia di New York e ad almeno due civili nei pressi di un edificio adibito a uffici nel centro di Manhattan, lunedì sera, secondo quanto riferito a CNN da diverse fonti delle forze dell’ordine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: Cnn, morto uomo che ha sparato a New York

