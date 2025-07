Usa 2020-2024 | a 5 aziende degli armamenti 771 miliardi; alla rete diplomatica 356

Ora che l’Europa si è inchinata alle pretese degli Usa e, nell’ambito dell’accordo commerciale firmato da Ursula von der Leyen con Donald Trump si è impegnata a un massiccio acquisto di armi americane, può essere interessante dare un’occhiata ai dati sulle spese del Pentagono nel periodo 2020-2024, l’ultimo quinquennio per cui sono disponibili statistiche complete. È un lavoro meritorio ma anche molto ampio che ha fatto il Quincy Institute e che qui proviamo a sintetizzare. Il periodo in oggetto ha visto il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan nel 2021 e il ridimensionamento degli investimenti per la Guerra al Terrore, ma le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, nonché l’attenzione posta al riarmo e alle sfide politiche della Cina (Taiwan e non solo), hanno portato notevoli benefici all’industria americana degli armamenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa 2020-2024: a 5 aziende degli armamenti 771 miliardi; alla rete diplomatica 356

