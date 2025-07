Ursula von der Leyen | sostituiremo l' energia russa con quella americana ; l' Europa sempre più demenzialmente piegata a Washington

Un'uscita davvero tragicomica, che merita di essere commentata "Sostituiremo l'energia russa con quella americana": è questa l'ultima imperdibile trovata di Ursula von der Leyen, vestale dei mercati apatridi e sacerdotessa del neoliberismo sans frontières. Un'uscita davvero geniale, che rivel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ursula von der Leyen: "sostituiremo l'energia russa con quella americana"; l'Europa sempre piĂą demenzialmente piegata a Washington

In questa notizia si parla di: ursula - leyen - sostituiremo - energia

Il tribunale Ue sconfessa Ursula von Der Leyen: i suoi sms sui vaccini Pfizer non possono rimanere segreti - Il Tribunale Ue ha annullato la decisione della Commissione europea che negò l’accesso al New York Times a tutti i messaggi di testo scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, tra il 1° gennaio 2021 e l’11 maggio 2022.

Ursula von der Leyen dice che la Russia «è una minaccia per tutta l’Europa. Stop al gas di Mosca per sempre» - Ursula von der Leyen dice che la Russia è una minaccia permanente per l’intera Europa. E che Vladimir Putin vuole che l’Ucraina accetti l’inaccettabile.

Pfizergate, tribunale Ue ordina di mostrare sms con Bourla per i vaccini Covid, Von der leyen e Commissione Ue all’angolo; Ursula dovrebbe dimettersi! - Se quegli sms saranno spariti allora significa che dietro il Pfizergate c’è una truffa mondiale, che metterà la famosa scienza a nudo di fronte all’affarismo che ormai ha infettato la Medicina.

Parigi boccia l'intesa: L'UE sottomessa agli Usa. Rivolta all'Europarlamento: Un disastro - Le reazioni della politica italiana: la maggioranza difende l'intesa con molti distinguo, l'opposizione attacca; Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%; Le notizie di domenica 27 luglio sui dazi.

Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15% - Faccia a faccia tra il leader americano e la presidente della Commissione Ue nel lussuoso Golf Club di Turnberry, Scozia. Segnala tg24.sky.it

Dazi, intesa Trump-von der Leyen su tariffe al 15%: “Accordo più grande di tutti” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive