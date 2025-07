Ursula von der Leyen cronaca di un fallimento annunciato

Il 28 luglio 2025 segna un punto di non ritorno per la presidenza di Ursula von der Leyen. L’annuncio dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti, salutato da Trump come “il più grande di tutti”, ha posto fine alle ambizioni di autonomia strategica dell’Unione europea. L’intesa prevede dazi al 15% sulla maggior parte delle esportazioni dai Paesi Ue e impegni capestro per Bruxelles: 750 miliardi di dollari di energia americana, 600 miliardi di investimenti industriali negli Usa e una quantità non dichiarata di forniture militari acquistate dall’industria bellica statunitense. Non è una politica commerciale, ma una subordinazione geopolitica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ursula von der Leyen, cronaca di un fallimento annunciato

In questa notizia si parla di: ursula - leyen - cronaca - fallimento

Il tribunale Ue sconfessa Ursula von Der Leyen: i suoi sms sui vaccini Pfizer non possono rimanere segreti - Il Tribunale Ue ha annullato la decisione della Commissione europea che negò l’accesso al New York Times a tutti i messaggi di testo scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, tra il 1° gennaio 2021 e l’11 maggio 2022.

Ursula von der Leyen dice che la Russia «è una minaccia per tutta l’Europa. Stop al gas di Mosca per sempre» - Ursula von der Leyen dice che la Russia è una minaccia permanente per l’intera Europa. E che Vladimir Putin vuole che l’Ucraina accetti l’inaccettabile.

Pfizergate, tribunale Ue ordina di mostrare sms con Bourla per i vaccini Covid, Von der leyen e Commissione Ue all’angolo; Ursula dovrebbe dimettersi! - Se quegli sms saranno spariti allora significa che dietro il Pfizergate c’è una truffa mondiale, che metterà la famosa scienza a nudo di fronte all’affarismo che ormai ha infettato la Medicina.

? Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i principali temi affrontati sul quotidiano - Saluti e dazi: annuncio di Trump e Ursula, accordo sul 15% - Bene l'intesa, ma la strategia Ue non a aiutato: il commento di Daniele Capezzone - Le foto (fake) che in Vai su Facebook

RYANAIR CHIEDE A URSULA VON DER LEYEN DI DIMETTERSI SE NON È DISPOSTA A RIFORMARE IL FALLIMENTARE SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO EUROPEO O LA COMPETITIVITÀ DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO C; Von der Leyen offre a Trump dazi zero per zero sui beni industriali; Cacciari: “Trump ha ragione, l’Ue è un fallimento. Colpa delle leadership alla Von der Leyen”.

Ursula von der Leyen, cronaca di un fallimento annunciato - Il secondo mandato di von der Leyen affonda le promesse progressiste tra accordi con Trump, deregulation e silenzi su Gaza ... Secondo lanotiziagiornale.it

PUTIN VS VON DER LEYEN/ Foa: il fantasma dei russi è un’arma di distrazione per “salvare” Ursula - Secondo la Commissione UE dietro la mozione di sfiducia a Von der Leyen ci sono i russi. Riporta ilsussidiario.net