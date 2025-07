Uragano Katrina | la docuserie che racconta il disastro del 2005

La serie Uragano Katrina: Corsa contro il tempo, su Disney+ da lunedì 28 luglio, ricostruisce in cinque episodi l’impatto della tempesta del 2005. Testimonianze e immagini mostrano sopravvivenza, errori e conseguenze di uno dei disastri piĂą gravi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Uragano Katrina: la docuserie che racconta il disastro del 2005

Uragano Katrina: storie dimenticate e urgente bisogno di attenzione - l’eredità dell’uragano Katrina: storie di resilienza e ingiustizia. Il ventennale dell’uragano Katrina rappresenta un momento di riflessione sulle conseguenze di uno degli eventi naturali più devastanti nella storia degli Stati Uniti.

Uragano katrina: corsa contro il tempo - analisi della miniserie “hurricane katrina: race against time” di national geographic. La produzione “Hurricane Katrina: Race Against Time” offre una narrazione diretta e coinvolgente, basata sulle testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il disastro naturale causato dall’uragano Katrina.

