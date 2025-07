Uomo accoltellato in strada nella notte a Milano

Quando i soccorsi del 118 sono arrivati, la polizia era gi√† sul posto. A terra, ferito, in via Crema, zona Porta Romana, c'era un uomo, accoltellato nella notte. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi e, secondo quanto ricostruito da MilanoToday, al momento dell'intervento dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - accoltellato - notte - strada

Accoltellato un uomo in zona stazione, aggressore fermato subito dopo - Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato in centro a Pescara dopo che avrebbe accoltellato un altro uomo nei pressi della stazione centrale.

Come sta l’uomo accoltellato da Emanuele De Maria, il detenuto ricercato che lavorava al Berna Hotel a Milano - Il detenuto Emanuele De Maria ha accoltellato il barista del Berna Hotel Hani Fouad Abdelghaffar davanti all'albergo.

Uomo trovato sanguinante in strada a Moncalieri: "Due rapinatori mi hanno accoltellato in casa" - Un brasiliano sulla quarantina è stato accoltellato, verosimilmente nel corso di una rapina in casa, nella serata di lunedì 12 maggio 2025 nella zona di Borgo San Pietro a Moncalieri.

Una violenza cieca, brutale. Prima i fendenti sferrati con una mannaia, poi la corsa in ospedale e l'intervento della polizia. Un uomo di 31 anni √® stato accerchiato e accoltellato nella notte tra marted√¨ e mercoled√¨ 23 luglio. √ą successo in viale Omero a Milano, i Vai su Facebook

Omicidio alla Montagnola, uomo accoltellato nella notte: vani i soccorsi https://ift.tt/y9VXUEH Vai su X

Uomo accoltellato in strada nella notte a Milano; Uomo accoltellato per strada con una mannaia a Milano: denunciato un 34enne; Castel Volturno, lite nella notte finisce nel sangue: uomo accoltellato in strada, le sue condizioni.

Uomo accoltellato per strada con una mannaia a Milano: denunciato un 34enne - Nella notte tra martedì e mercoledì a Milano un 31enne è stato accerchiato da un gruppo di persone che lo hanno poi colpito con diverse coltellate utilizzando ... Scrive fanpage.it