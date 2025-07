Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, sotto accusa sui social, c'entra il figlio appena nato Luay. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone replicano alle critiche: c'entra il loro bambino