Un’officina creativa arriva in città con Wanderlust tra artigianato food workshop musica e spettacoli

Wanderlust officina creativa, l'evento dedicato alla creativitĂ e all'artigianato di qualitĂ torna a impreziosire gli spazi verdeggianti di Villa Mussolini che per l'occasione, sabato 6 e domenica 7 settembre trasforma in un vivace e colorato villaggio della creativitĂ .Tra musica, arte, cultura e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it