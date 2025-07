Università sdegno per la crisi umanitaria a Gaza ma sugli accordi con atenei israeliani non c' è chiusura | ecco perchè

Il Senato Accademico ha condiviso all’unanimità un documento con cui esprime il profondo sgomento della comunità universitaria per quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e in tutte le aree del mondo in cui le popolazioni si trovano costrette a subire gli effetti di conflitti e aggressioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

gaza - università - sdegno - crisi

Mozione della Sapienza, l’università esprime sdegno e orrore per l’escalation militare a Gaza - Con una mozione approvata dal Senato accademico, l'Università Sapienza di Roma esprime "sdegno per l'escalation militare e la crisi umanitaria a Gaza" e chiede "l’immediato cessate il fuoco" e "l’ingresso di significativi aiuti umanitari a Gaza".

Università Sapienza: Sdegno per Crisi a Gaza e Impegno per la Pace - L'Università Sapienza " esprime sdegno per l' escalation militare e la crisi umanitaria a Gaza ", "si unisce ai sentimenti di dolore e orrore suscitati dall'escalation militare e dalla crisi umanitaria in corso in Palestina " e ribadisce "il suo fermo impegno a favore della pace ".

Harvard, Trump blocca iscrizioni a 7000 studenti stranieri, l'ateneo non ha consegnato i file delle proteste pro-Gaza, università : "Illegale" - La mossa del tycoon arriva dopo settimane di braccio di ferro con l'ateneo, al quale erano già stati bloccati i fondi federali per non aver consegnato i file delle proteste pro-Palestina Nuovo attacco di Donald Trump contro l'università di Harvard, la quale si trova ora al centro di una dura

