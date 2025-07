Università di Siena | pubblicato il bando per l’accesso ai corsi di laurea in Scienze biologiche Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche

Arezzo, 29 luglio 2025 – Le immatricolazioni apriranno il 31 luglio fino a esaurimento dei posti È online il bando per l’accesso al corso di laurea in Scienze biologiche e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche. Le immatricolazioni per questi tre corsi avverranno esclusivamente in modalità online, sulla base dell’ordine di presentazione delle domande, a partire da giovedì 31 luglio (ore 11:00) e saranno consentite fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili, comunque non oltre il 3 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università di Siena: pubblicato il bando per l’accesso ai corsi di laurea in Scienze biologiche, Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche

In questa notizia si parla di: laurea - corsi - bando - accesso

Corsi di laurea in Architettura. Emanato il decreto MUR che definisce le modalità di accesso per l’a.a. 2025/2026. Previsto un test con 50 quesiti a risposta multipla - Il Ministero dell’università e della ricerca ha definito, tramite il decreto ministeriale 395 del 12 maggio 2025, le modalità di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Architettura per l’anno accademico 2025/2026.

Corsi di Laurea online, ampliamento incontrollato di corsi erogati interamente in modalità digitale. Divieto per alcuni corsi e regole più stringenti in Brasile - Le autorità educative brasiliane hanno adottato un nuovo quadro normativo volto a disciplinare la diffusione dei corsi universitari online.

Come cambia il turismo: nuove professioni, corsi di laurea e prospettive con la realtà virtuale - Nuovi sbocchi per le imprese e nuove professioni illustrati ieri nel seminario organizzato da Federalberghi da Damiano De Marchi.

[BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA] Si informano le future matricole che è stato pubblicato il bando di accesso al corso di Laurea di Ingegneria Edile e Architettura Per Vai su Facebook

Università di Siena: pubblicato il bando per l’accesso ai corsi di laurea in Scienze biologiche, Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche; Pubblicato il Bando per l'ammissione ai Corsi di Laurea triennale delle Professioni Sanitarie a.a. 2025-2026; AMMISSIONI 2025 / Corsi triennali delle Professioni sanitarie.

Unisi: laurea in Scienze biologiche, Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche - È online il bando per l’accesso al corso di laurea in Scienze biologiche e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e ... Scrive ilcittadinoonline.it

Pubblicati bandi per corsi di Laurea in medicina all'Umg - L'Università Magna Graecia di Catanzaro ha pubblicato i bandi per l'ammissione ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e in Medicina e chirurgia e ... Segnala ansa.it