Sanzioni piĂą severe per chi non rispetta le regole sul taglio dei boschi. L’ Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ha approvato un ordine del giorno a maggioranza, con un astenuto che "pesa". Ovvero il consigliere Cresti, esponente di Rifondazione Comunista di San Quirico d’Orcia. Nell’ordine del giorno, presentato dai consiglieri di maggioranza e di parte della minoranza del Comune di Abbadia San Salvatore, si afferma che "le attuali modalitĂ di intervento per il taglio del bosco e lo smacchio comportano frequenti danni da parte delle ditte esecutrici sia sui sentieri che sui terreni oggetto di intervento, con un consistente impatto visivo durante tutto il periodo del cantiere, che va a penalizzare la fruizione turistica della foresta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unione dei Comuni. Multe severe sull’Amiata per i tagli del bosco