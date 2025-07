UniCredit pronta a diventare leader in Italia del ramo vita

UN NUOVO BIG assicurativo si fa largo nel mercato italiano e porta la firma di UniCredit. Il gruppo bancario guidato da Andrea Orcel ha infatti completato nelle scorse settimane l’acquisizione del 100% delle due joint venture assicurative che aveva in Italia: CNP UniCredit Vita e UniCredit Allianz Vita. La prima, frutto della storica partnership con il gruppo francese CNP Assurances, e la seconda, nata dall’alleanza con il colosso tedesco Allianz, sono ora totalmente integrate nel perimetro del gruppo bancario e hanno assunto nuove denominazioni: UniCredit Life Insurance (ULI) e UniCredit Vita Assicurazioni (UVA). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - UniCredit pronta a diventare leader in Italia del ramo vita

In questa notizia si parla di: unicredit - vita - italia - pronta

UniCredit pronta a diventare leader in Italia del ramo vita; Unicredit pronta a riprendere la scalata su Commerzbank. La banca vuole convertire l’8% di Francoforte; Unicredit: la prossima mossa su Commerzbank.

Unicredit, il piano per diventare leader nel settore assicurativo vita in Italia - Oggi UniCredit è il quarto player nel settore assicurativo vita in Italia, leader nel mercato delle polizze unit- Da ilmattino.it

UniCredit pronta a diventare leader in Italia del ramo vita - Il gruppo bancario guidato da Andrea Orcel ha infatti completato nelle scorse settimane l’acquisizione del 100 ... Riporta msn.com