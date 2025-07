Unicredit | la prossima mossa su Commerzbank

Archiviata, per il momento, l’operazione in Italia su Banco BPM, UniCredit  sarebbe pronta a rafforzare la propria posizione in Commerzbank, anche se il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha di fatto intimato al CEO Andrea Orcel di farsi da parte. La novitĂ . I consulenti della banca tedesca, Goldman Sachs  e UBS, sarebbero infatti in allerta in vista di una possibile mossa da parte del gruppo guidato da Andrea Orcel, ovvero la conversione in azioni dell’ultimo pacchetto di derivati pari a circa l’8% del capitale, scrive Milano Finanza. Con la conversione, la partecipazione in azioni si avvicinerebbe alla soglia del 30% che fa scattare l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica, anche se l’intenzione della banca italiana non sarebbe quella di procedere con un’OPA, ma di posizionarsi in modo migliore in vista delle future trattative con i vertici di Commerzbank e con il governo tedesco. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Unicredit: la prossima mossa su Commerzbank

