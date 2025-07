UNICEF e Italian Export Forum firmano accordo di collaborazione

Accordo tra UNICEF Italia e Italian Export Forum: piĂą risorse per i bambini vulnerabili nel mondo. 29 luglio 2025 – Oggi a Roma, l’UNICEF Italia e l’Italian Export Forum hanno firmato un Accordo di Collaborazione  della durata di tre anni con l’obiettivo di promuovere i Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza e supportare i programmi dell’UNICEF per i bambini vulnerabili nel mondo. Hanno partecipato alla firma  il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano e il Presidente di Italian Export Forum Lorenzo Zurino. “Mai come in questo momento l’Infanzia si trova ad affrontare sfide, vecchie e nuove, che mettono a repentaglio la sopravvivenza e lo sviluppo dei bambini in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: unicef - italian - export - forum

UNICEF e Italian Export Forum firmano Accordo di Collaborazione; West Nile: terzo morto in Campania è un 68enne –; Italian Export Forum: il 24 giugno al Castello San Giorgio di Maccarese.

Cnpr forum, Rozera (Unicef Italia): “In prima linea per proteggere i ... - Lo ha dichiarato Paolo Rozera, direttore generale Unicef Italia, intervenuto nel corso del Cnpr forum “Costruire speranza: Unicef in prima linea per un mondo a misura di bambino”, promosso ... Come scrive ilgiornale.it

L’Italian Export Forum sbarca a New York - la Repubblica - Dopo le tappe di Piano di Sorrento e Milano nel 2019, l’edizione americana inizia nel migliore dei modi presso il prestigioso SVA Theatre di ... Si legge su napoli.repubblica.it