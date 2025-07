Un’Estate da RE gran finale con la danza del Teatro alla Scala ed Edoardo Bennato

Gran Finale per "Un'Estate da RE" alla Reggia di Caserta con la danza del Teatro alla Scala di Milano e il rock di Edoardo Bennato. Due serate tra sogno e musica d'autore chiudono la IX edizione di "Un'Estate da RE", nello splendore senza tempo della Reggia di Caserta. Mercoledì 30 luglio sarà in scena la danza d'eccellenza.

Estate di grande danza: tutto il mondo al Castello Sforzesco - Milano, 24 luglio 2025 – Una fresca ondata di danza è in arrivo al Castello Sforzesco, per rallegrare l’estate in città .

Salerno Danza d'aMare: l’evento dell’estate torna a far sognare - L’estate parla il linguaggio della danza: inclusiva, formativa, indimenticabile Dal 17 al 20 luglio 2025, la città di Salerno si trasformerà in un palcoscenico vivace e accogliente con Salerno Danza d’aMare, l’appuntamento estivo più atteso da chi ama la danza.

Estate di sport a Carpi: il via con il pattinaggio, nel weekend anche arti marziali e danza aerea - L’edizione 2025 di La Carpiestate sport al parco delle Rimembranze si apre venerdì 23 maggio, alle 18, con un’esibizione di pattinaggio a cura della polisportiva Dorando Pietri.

CASERTA – Due serate tra sogno e musica d'autore chiudono la IX edizione di "Un'Estate da RE", nello splendore senza tempo della Reggia di Caserta.

Gran finale per InDanza&InArte con lo spettacolo "La danza delle emozioni" - La tredicesima edizione del festival internazionale giunge al termine domenica 27 luglio, alle 19.