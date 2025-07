Undici milioni di euro per scoprire i misteri dei papiri carbonizzati di Ercolano

Il finanziamento europeo associato a un team guidato da Federica Nicolardi, docente della Federico II di Napoli; l'obiettivo è scoprire testi fino ad ora impossibili da recuperare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

