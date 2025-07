Under 23 Inter Prestia si presenta | Farò da chioccia ai giovani qui per aiutare il gruppo a crescere

Under 23 Inter, Prestia racconta i suoi primi giorni nella seconda squadra nerazzurra allenata da Vecchi al servizio dei piĂą giovani. Giuseppe Prestia, difensore centrale classe 1993, è uno dei volti nuovi della Inter Under 23 allenata da Stefano Vecchi. Intervistato dai canali ufficiali del club, il giocatore – reduce da un lungo percorso tra Serie B e Serie C con il Cesena – ha raccontato le sue prime impressioni e spiegato il ruolo che avrĂ all’interno del nuovo progetto. «Emozioni bellissime, ringrazio societĂ e mister che hanno avuto fiducia in me conoscendo la mia persona. Sono molto contento di essere qui», ha dichiarato Prestia, mostrando entusiasmo per l’inizio della nuova avventura in nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Under 23 Inter, Prestia si presenta: «Farò da chioccia ai giovani, qui per aiutare il gruppo a crescere»

In questa notizia si parla di: inter - prestia - under - giovani

Calciomercato Inter Under 23, Prestia pronto per il trasferimento in nerazzurro! Ecco le ultime sul giocatore del Cesena - di Redazione Calciomercato Inter Under 23, arriva il primo leader: Prestia dice sì al biennale. Ora si attende l’ufficialità da parte del Club.

Inter Under 23, arriva Prestia in difesa! Duo centrale over 30 – TS - Si lavora anche al mercato dell’Inter Under 23, che dalla prossima settimana inizierà i suoi allenamenti in vista della prossima stagione in Serie C.

Inter U23, colpo d’esperienza per la difesa: in arrivo Prestia! Con lui un altro veterano dal Mantova? - di Redazione Inter U23, colpo d’esperienza per la difesa: in arrivo Prestia! Con lui un altro veterano dal Mantova? Le mosse per la seconda squadra nerazzurra.

Scatta l'avventura della nuova Under 23, oggi il raduno ad Appiano: la squadra si ritroverĂ agli ordini di #Vecchi, in rosa molti giovani della Primavera tra cui #Topalovic. Ci sono anche #Stante e #Prestia GDS Vai su X

Rilancio per Lookman, Leoni, addio Taremi, girone Under 23, il mercato dell'Inter e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una... Vai su Facebook

Dal veterano Prestia alle stelline Topalovic ad Alexiou: come nasce l'Inter Under 23; Inter, che colpi! Due innesti di esperienza e una giovane promessa in arrivo dalla Serie D; L'Inter Under 23 si raduna oggi, ecco i calciatori agli ordini dell'allenatore Vecchi.

Il Cesena saluta Capitan Prestia: "Grazie di tutto Beppe". E' un nuovo giocatore dell'Inter Under 23 - Arrivato in Romagna nell’estate del 2022, nelle ultime tre stagioni Giuseppe ha collezionato 112 presenze e 9 reti con la maglia bianconera, superando lo storico traguardo delle 100 presenze in occasi ... Segnala cesenatoday.it

UFFICIALE – Inter Under 23, annunciati i primi 3 colpi: ecco Prestia, Melgrati e Avitabile - L'Inter comunica l'arrivo in nerazzurro a titolo definitivo dal Cesena di Prestia e da svincolati di Riccardo Melgrati e Tommaso Avitabile ... Segnala fcinter1908.it