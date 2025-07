Una strage ‘non solo’ mafiosa Milano chieda con forza verità e giustizia su via Palestro

Due parole da aggiungere su una lapide: non solo. “Una strage non solo mafiosa”. La lapide è quella di via Palestro. Saranno fiori bianchi è il titolo del docufilm prodotto per il ventennale delle celebrazioni. Al terzo minuto e 24 secondi la voce fuori campo recita: “Poco rumore per il poco traffico per le vie cittadine. Una donna parcheggia una Fiat Uno in via Palestro sul perimetro del Padiglione di arte contemporanea e si allontana. Intanto nella vicina caserma dei Vigili del Fuoco di via Benedetto Marcello tutta la squadra sta brindando per il compleanno di Sergio. Alle ore 23:00 la pattuglia della polizia municipale lascia Corso Buenos Aires per dirigersi verso il comando centrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una strage ‘non solo’ mafiosa. Milano chieda con forza verità e giustizia su via Palestro

Milano, 32 anni dalla strage di via Palestro: la città ricorda le vittime dell’attentato del 27 luglio 1993 - Milano, 27 luglio 2025 – Oggi, domenica 27 luglio, nel 32° anniversario dell'attentato mafioso che nel 1993 colpì via Palestro, la città di Milano ricorda le vittime di quella tragica notte con una cerimonia di commemorazione pubblica.

Milano ricorda via Palestro e una strage ancora piena di misteri. La Russa: “Lo Stato non si piegò alla mafia” - Sono le 23 e 14 del 27 luglio 1993 quando un’autobomba colpisce Milano al cuore, nei giardini di Via Palestro, facendo cinque vittime.

La strage di via Palestro: "Milano colpita al cuore non si lasciò intimidire" - Erano le 23.14 di martedì 27 luglio 1993. Un boato squarciò il silenzio della città . Un’esplosione talmente potente da abbattere il muro del Padiglione di arte contemporanea.

#27luglio 1993, strage di via Palestro, Milano: un'autobomba provoca 6 morti e 12 feriti. 28 luglio, Roma: due attentati causano 23 feriti e danni ingenti a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio in Velabro. Le sentenze hanno decretato la matrice mafiosa de

Milano ricorda le vittime della strage mafiosa di via Palestro, 32 anni dopo. ?Domenica 27 luglio ricorrono trentadue anni dalla strage mafiosa di...

Una strage ‘non solo’ mafiosa. Milano chieda con forza verità e giustizia su via Palestro - Dopo 45 anni, con la sentenza del 1° luglio 2025, la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva all’ergastolo Paolo Bellini, ex militante di Avanguardia Nazionale, riconosciuto colpevole come ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Milano ricorda la strage di via Palestro, 'non dimentichiamo' - Milano ricorda oggi la strage mafiosa di via Palestro avvenuta il 27 luglio 1993 alle 23:14 quando esplose un ordigno contenuto su un'auto che uccise i tre vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pas ... Si legge su ansa.it