Una sirena sul mare Non è una canzone ma un’opera d’arte

Una sirena sul mare. Tutta da ammirare. Da venerdì 8 agosto il cuore dell'evento Mare d'Arte Festival diventerà l'imponente opera ' Non basta il canto delle sirene ' di Valerio Berruti, collocata in modo permanente sulla banchina nord del porto canale di Cervia, lato Milano Marittima. L'opera è un raro esempio di scultura monumentale completamente circondata dal mare e rappresenta una sirena-bambina alta sei metri, che con il suo profilo in bronzo patinato si staglierà lucente sopra il mare nel punto in cui incontra il porto, e che al calar del buio si accenderà di luce come se emergesse dall'acqua.

Una sirena-bambina che veglia tra mare e porto: a Milano Marittima una scultura alta sei metri - È in arrivo a Milano Marittima la scultura alta sei metri "Non basta il canto delle sirene" di Valerio Berruti.

