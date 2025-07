Una rapina e furti ai danni di anziani in casa e nei cimiteri | identificati i presunti responsabili

Una rapina violenta ai danni di un anziano di Picciano compiuta ad aprile 2025, ma anche altri furti in abitazione e persino nei cimiteri sempre a danno dei fragili con uno di questi commesso a Rosciano ai danni di una donna che aveva poggiato la borsa sulla tomba di un suo caro e che se l’è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Rapina ai danni di due bengalesi. Tre in manette - La Polizia di Stato di Legnano ha arrestato un cittadino di nazionalità pakistana di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria altri due connazionali, accusati di rapina aggravata.

Perdifumo, 31enne arrestato per maltrattamenti e rapina ai danni della zia - Il 21 maggio, a Perdifumo (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP di Vallo della Lucania su richiesta di questa Procura nei confronti di un 31enne del luogo sottoposto ad indagini indagato per il delitto di maltrattamenti, rapina ed estorsione posti in essere in danno di una zia.

Il custode picchiato, i 100mila euro di danni: rapina in casa, Bernardini De Pace racconta - Il celebre avvocato ha una casa a Montemarcello, in provincia della Spezia. Malviventi si sono introdotti nella residenza minacciando e aggredendo la persona che gestisce l'immobile per conto del legale quando lei non c'è.

