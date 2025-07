Una nota conduttrice rivela come sta la sua amica Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales, parla l’amica Francesca Barra e rivela come sta l’ex compagna dell’attore Raoul Bova. Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova si sono detti “addio”. La storia d’amore tra i due noti attori si è conclusa con un finale doloroso e spiazzante. Dopo la diffusione dei messaggi di Raoul scambiati con una giovane influencer, la relazione tra i due è naufragata. Entrambi hanno scelto il silenzio senza esporsi pubblicamente in merito all’accaduto. Leggi anche Grande Fratello, arriverà una ex naufraga come opinionista? Cosa emerge Parla la nota giornalista. Francesca Barra si è esposta su quanto sta accadendo all’amica Rocìo scrivendo tra le sue stories Instagram: “Sono molto amica di una donna che in questo momento sta soffrendo tantissimo a causa di una valanga che le è caduta addosso. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Una nota conduttrice rivela come sta la sua amica Rocío Muñoz Morales

