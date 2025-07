Un anno di giunta e di opposizione. Forza Italia tira le somme e "boccia" Donnini. "Il sindaco, con la maggioranza che la sostiene, oltre a non aver rispettato nemmeno una delle promesse fatta per i primi 100 giorni dalle elezioni – dice il capogruppo azzurro Simone Testai – si è dimostrata lontana dai problemi dei cittadini, delle imprese e delle attività commerciali". "Si è preoccupata più di mantenere posizioni di garanzia per se stessa, – attacca Testai – tentando di contrastare il lavoro della minoranza evitando di convocare sufficienti consigli comunali per la trattazione dei punti presenti all’ordine del giorno anche da 8 mesi, o come ultimamente convocandoli in pieno orario lavorativo, ben sapendo che chi fa politica non per lavoro come lei, ma per senso civico, trova difficoltà a parteciparvi: tutto questo per evitare il confronto su temi reali ai quali non riescono a dare risposte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una giunta che frena la crescita"