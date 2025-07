Un video ci spiega come vengono realizzati gli smartphone di Samsung

Un video diffuso sul canale FRAME mostra in che modo viene prodotto un Samsung Galaxy Note 9, passo dopo passo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Un video ci spiega come vengono realizzati gli smartphone di Samsung

