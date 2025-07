Un viaggio lungo una carriera | Fulignati ritrova la via di casa

EMPOLI (FI) – Il cerchio si chiude. Andrea Fulignati è di nuovo un giocatore dell’ Empoli Football Club. Dopo anni di esperienza in giro per l’Italia, il portiere empolese torna dove tutto è cominciato, con un accordo raggiunto con la Cremonese: trasferimento a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di specifiche condizioni. Per il classe 1994, nato proprio a Empoli il 31 ottobre, si tratta di un ritorno carico di significato. È qui che aveva mosso i primi passi nel calcio, passando dai settori giovanili di Cuoiocappiano, Sestese e poi Empoli, prima di intraprendere un cammino lungo e ricco di tappe. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

