Un grido dal Salento per Gaza In piazza contro l?indifferenza

Questa volta a fare rumore è stato il silenzio. A Maglie e in alcuni altri centri salentini, ieri alle 22, si è rotto il muro di omertà sulla tragica vicenda della popolazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Un grido dal Salento per Gaza. «In piazza contro l?indifferenza»

In questa notizia si parla di: grido - salento - gaza - piazza

SIRACUSA dal 10 al 13 LUGLIO GALLIPOLI dal 15 al 18 LUGLIO PARTENZA PER GAZA ____________ Marina di Ortigia - Siracusa Presidio permanente dalle 18.30 alle 22.30. Mostra “Centocelle Urban Mag” - illustrazione per “Women with Gaza” Mostra “P Vai su Facebook

“Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza” a Melpignano i curatori del libro, poeti e attori uniti per il popolo palestinese.

Ultimo grido per Gaza, in centinaia in piazza a Genova per “rompere il silenzio” - In centinaia a Genova hanno raccolto domenica sera l'appello Ultimo grido per Gaza: tutti a Music for Peace per "fare rumore" ... Si legge su msn.com

Gaza, Osimo e Camerano scendono in piazza per dire no alla guerra - Osimo, 28 luglio 2025 – Osimo e Camerano hanno manifestato in piazza ieri sera aderendo alla campagna nazionale “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio”. Come scrive msn.com