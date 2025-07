Un grafico sui dazi di Trump | ecco chi paga di più

Il Wall Street Journal ha pubblicato un riepilogo della situazione attuale dei sui principali partner commerciali e settori degli Stati Uniti: "Trump ha minacciato, ad esempio, di aumentare i dazi sul Canada dal 25% al 35% se i due paesi non raggiungeranno un accordo entro venerdì. E la tregua di 90 giorni tra Stati Uniti e Cina scade a metà agosto, momento in cui i dazi di Trump sulla Cina potrebbero aumentare vertiginosamente". Secondo il quotidiano americano l'introduzione dei dazi doganali da parte del presidente Trump ha subito numerose svolte e cambiamenti dal suo lancio all'inizio di quest'anno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un grafico sui dazi di Trump: ecco chi paga di più

In questa notizia si parla di: trump - dazi - grafico - ecco

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Dazi, ecco chi vince e chi perde dopo l’accordo tra Stati Uniti e Unione europea Vai su Facebook

Un grafico sui dazi di Trump: ecco chi paga di più; Dalla Polonia alla Francia: ecco chi vince e chi perde dopo l'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ue; Dazi, chi paga il conto? Ecco perché finora hanno perso gli importatori americani.

Un grafico sui dazi di Trump: ecco chi paga di più - Un riepilogo della situazione attuale sui principali partner commerciali e settori degli Stati Uniti ... Come scrive ilfoglio.it

Dazi Usa, possibile stangata sulla spesa per 4,2 miliardi: ecco quanto ci costeranno - I calcoli arrivano dal Codacons, che ha elaborato delle proiezioni sui possibili effetti delle misure annunciate nelle scorse ore ... Riporta msn.com