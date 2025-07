Un giorno alla volta si migliora Filippeschi motiva i suoi ragazzi

Dal punto di vista dei risultati tornare nella principale categoria, dopo l’amara retrocessione dello scorso anno, è senza dubbio un obiettivo della Primavera dell’Empoli, ma come spiega il confermato mister Andrea Filippeschi l’obiettivo principale "è portare più ragazzi possibile in prima squadra". E per farlo il tecnico azzurro conosce una sola strada. "Ciò che ti fa crescere è il quotidiano – precisa –. Le partite ci servono ma è un giorno alla volta che si migliora veramente. Lavoriamo per la crescita dei ragazzi, che però va anche in funzione del risultato quindi cercheremo entrambe le cose". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Un giorno alla volta si migliora". Filippeschi motiva i suoi ragazzi

