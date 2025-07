un fulmine colpisce il campanile danni a nostra signora della neve

La Spezia, 29 luglio 2025 – Le lancette sul quadrante dell’orologio sono ferme alle 4.37. L’ora in cui un fulmine ha colpito la torre campanaria della storica Chiesa di Nostra Signora della Neve che costeggia viale Garibaldi. Il maltempo continua a flagellare la costa ligure e non risparmia neanche i luoghi di culto che, come in questo caso, fanno parte di un piĂą ampio patrimonio artistico-culturale delle nostre cittĂ d’arte. La Chiesa dei Salesani, infatti, è un importante edificio di culto risalente alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX. L’incidente è avvenuto nella notte a cavallo tra domenica e lunedì nel corso dell’allerta meteo gialla diramata da Arpal per rovesci e temporali anche forti sul versante ligure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

