Un fondo di garanzia fino a 450 milioni di investimenti delle piccole e medie imprese

Un fondo di garanzia per sostenere fino a 450 milioni di investimenti delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna. Questo grazie alle opportunitĂ di accesso al credito attraverso la piattaforma ‘EuReCa’, per la quale la Regione ha stipulato un accordo di cooperazione per la gestione da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Confidi minori esclusi dal fondo regionale di garanzia: discriminazione a danno delle Pmi - Casartigiani Veneto ha inviato nei giorni scorsi una lettera ai vertici della Regione Veneto per esprimere profondo disappunto rispetto ai criteri previsti dal nuovo bando relativo al Fondo Regionale di Garanzia gestito da Veneto Innovazione Spa.

Rimodulata la Sezione speciale Regione Piemonte del Fondo di Garanzia, finanziata con 60 milioni di euro del Fesr 2021-2027 e gestita tramite il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Abbiamo scelto di spostare le risorse dove c'è maggior richiesta

