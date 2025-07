Un bambino di quattro anni si allontana da casa ritrovato sul lungomare | denunciata la giovane baby sitter

Momenti di apprensione si sono vissuti nella mattinata di domenica a Cesenatico, in zona Riviera di Levante-Valverde: un bambino si soli quattro anni si è allontanato da casa mentre era affidato ad una baby sitter, tutto si è concluso per il meglio con il ritrovamento del minore.La mamma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

