Ultrà pro Pal a Torino 17 misure cautelari per i violenti campioni di scontri e e attacchi alla polizia

Richiesta di arresti e misure cautelati per gli scatenati pro Pa l che hanno animato gli scontri a Torino nel periodo tra ottobre 2023 e aprile 2024. La procura di Torino ha presentato richiesta di 17 misure cautelar i, tra custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di dimora a Torino e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata e danneggiamento. Pro Pal, 17 misure cautelari contro i violenti. Tra i fatti contestati, le contestazioni di piazza in occasione del festival delle Regioni e delle Province autonome in occasione della visita del premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ultrà pro Pal a Torino, 17 misure cautelari per i violenti campioni di scontri e e attacchi alla polizia

In questa notizia si parla di: torino - misure - scontri - ultrà

Furti di automezzi e materiali in cantieri edili di Torino e provincia, quattro misure cautelari per 23 colpi in un anno e mezzo - A fine maggio 2025 gli agenti della polizia stradale di Torino hanno notificato quattro misure cautelari, due obblighi di dimora con divieto di uscita di casa nelle ore notturne e due obblighi di firma, ad altrettante persone accusate di comporre una banda di ladri di veicoli e di materiale edile.

Furti di automezzi e materiali in cantieri edili di Torino e provincia, quattro misure cautelari per 23 colpi in un anno e mezzo - A fine maggio 2025 gli agenti della polizia stradale di Torino hanno notificato quattro misure cautelari, due obblighi di dimora con divieto di uscita di casa nelle ore notturne e due obblighi di firma, ad altrettante persone accusate di comporre una banda di ladri di veicoli e di materiale edile.

Furti di automezzi e materiali in cantieri edili di Torino e provincia, quattro misure cautelari per 23 colpi in un anno e mezzo - A fine maggio 2025 gli agenti della polizia stradale di Torino hanno notificato quattro misure cautelari, due obblighi di dimora con divieto di uscita di casa nelle ore notturne e due obblighi di firma, ad altrettante persone accusate di comporre una banda di ladri di veicoli e di materiale edile.

Ultrà pro Pal a Torino, 17 misure cautelari per i violenti campioni di scontri e e attacchi alla polizia http://dlvr.it/TMB5y3 Vai su X

Scontri con gli agenti da Torino a Roma. Piantedosi verso una nuova stretta; Calcio: scontri tra ultras al termine di Torino-Venezia; Guerriglia pre-derby a Roma: ultras armati di bastoni, 13 agenti feriti. Piantedosi: Decisi a nuove misure.