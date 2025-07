Ultimissime Juve LIVE | su Kolo Muani non ci sono solo i bianconeri! Arrivano conferme anche su quella rivale italiana

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 28 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 luglio 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: su Kolo Muani non ci sono solo i bianconeri! Arrivano conferme anche su quella rivale italiana

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha parlato in conferenza stampa e ha preannunciato due recuperi per la gara contro la Lazio presenti nei convocati. Le probabili formazioni - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

