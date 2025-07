Ultimatum di Trump a Putin | Pace in 12 giorni

Archiviata la pratica “dazi alla Ue”, con una sonora vittoria, il presidente Donald Trump si trova ora ad affrontare uno dei suoi piĂą grandi fallimenti: la fine del conflitto in Ucraina. Ma, mentre nel Vecchio Continente la sua voce si fa legge, con l’omologo Vladimir Putin i rapporti di forza sono tutt’altro che sbilanciati. Così ogni sua azione, fino a oggi, si è rivelata un fallimento. “Deluso da Putin”. Comprensibile quindi che ieri abbia perso le staffe: “Putin mi ha deluso. Non mi interessa piĂą parlare con Putin. Alla Russia 12 giorni per la tregua”, ha tuonato il tycoon dopo l’incontro col primo ministro britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ultimatum di Trump a Putin: “Pace in 12 giorni”

