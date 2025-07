Ufficiale Baschirotto alla Cremonese Dalla Serie C alla Nazionale passando per tre salvezze da protagonista per i salentini è la fine di un’era Il saluto del club

Un addio che sa di fine di un’era. Con un comunicato tanto formale quanto carico di affetto, il Lecce ha salutato Federico Baschirotto, uno dei simboli piĂą amati e rappresentativi delle ultime stagioni salentine. Il difensore-goleador, protagonista di tre salvezze storiche, si trasferisce a titolo definitivo alla neopromossa Cremonese, lasciando un vuoto non solo in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

